Eng 300 Pelzfarme ginn et an Norwegen. All Joer ginn do iwwer 800.000 Déieren dout gemaach. Domat soll 2025 Schluss sinn.

Déi nei Regierung an Norwegen huet e Sonndeg decidéiert, dass sämtlech Pelzfarme bis 2025 ofgeschaaft ginn. Wéi sech dat op de Pelzverkaf auswierke wäert, ass nach onkloer. D'Déiereschützer feieren d'Decisioun, d'Pelzproduzente sinn entsat. Ëmmerhi läit den Ëmsaz all Joer tëscht 350 a 500 Millioune Krounen, ëmgerechent 36 bis 61 Milliounen Euro.

Der Déiereschutzorganisatioun Peta no ginn eleng an Norwegen ronn 700.000 Näerzen an 110.000 Fiiss dout gemaach, eleng wéinst hirem Pelz. Agespaart a Käfeger vu Gebuert un. No hirem Doud landen d'Pelzer als Koll un enger Wanterjackette oder Bommel op enger Mutz.

Domat soll also Schluss sinn. D'Fermeture vun de Farme war eng zentral politesch Fuerderung vun de Liberalen an Norwegen. Zanter leschtem Weekend ass an Norwegen eng nei biergerlech-konservativ Regierung aus 3 Parteien um Rudder: Déi konservativ Høyre, déi rietspopulistesch Frp an déi liberal Venstre.

Zanter Joerzéngte bekämpfen norwegesch Déiereschutzorganisatiounen d'Pelzproduktioun an hirem Land. Mat Videoe goufen d'Mëssstänn dokumentéiert. D'Opname weisen Honger, Duuscht a Krankheeten, bis hin zu Selbstverstümmelung a Kannibalismus. 2016 gouf dowéinst och eng vun de gréissten Anti-Pelz-Demonstratiounen an Europa vun der norwegescher Déiereschutzorganisatioun Noah organiséiert. Dat hätt ville Politiker d'Aen opgemaach a gewisen, dass de Widderstand géint Pelzfarme wiisst.

No Norwegen, wat dat 14. Land ass, dat d'Pelzdéierhaltung auslafe léisst, huet och déi schwedesch Regierung annoncéiert d'Pelzfarmen an hirem Land ze kontrolléieren. An Däitschland gouf am Juni 2017 eng verschäerft Fuerderung bei der Haltung vun den Déieren an esou Farme gestëmmt.