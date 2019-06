Am Prozess ëm d'Mordserie vum fréiere Fleeger Niels Högel, ass dësen elo wéinst 85 weidere Morden u Patienten zu liewenslaangem Prisong veruerteelt ginn.

D'Landgeriicht Oldenburg huet präziséiert, dass eng fréizäiteg Entloossung no 15 Joer ausgeschloss ass. Donieft krut den 42 Joer alen Ex-Fleeger e liewenslaange Beruffsverbuet.

De Mann gouf schonn 2008 an 2015 vum Geriicht zu liewenslaanger Haft veruerteelt, well hie 6 Patienten op der Intensivstatioun zu Delmenhorst mat engem Medikament ëmbruecht huet, wat zu Häerzversoen an engem Kreeslaf-Kollaps féiere kann.

Dat huet de Mann deemools och zouginn, zanterhier gouf awer och an 200 weidere Verdachtsfäll géint de fréieren Infirmier enquêtéiert.

Den Niels Högel hat viru Geriicht zouginn, d'Medikament enge 90 Patiente gesprëtzt ze hunn, fir se duerno nees ze reaniméieren an da wéi een Held viru senge Kollegen ze stoen. Dat ass dem Mann awer net ëmmer gelongen.