Dofir war d'Médecins sans frontières 2018 a 74 verschiddene Länner aktiv.

Am Joresrapport vun MSF, deen en Donneschdeg de Moie presentéiert gouf, geet ervir, datt besonnesch an Afrika keng Besserung a Siicht ass. Mä och am Mëttleren Osten an an Asien ass hir Hëllef op ëmmer méi Plazen néideg.

A Südamerika si si virun allem no Krisen a Naturkatastrophen aktiv. 2018 hunn d’Dokteren ouni Grenzen 11 Milliounen Leit gehollef.

AUDIO: Bilan MSF / Reportage Nadine Kremer

MSF si weltwäit a Krisegebidder ënnerwee, fir do ze hëllefen, wou et néideg ass. Dat geet vun éischt Hëllef, iwwer psychologesch Betreiung bis hin zu Operatiounen. De Guy Berchem, President vu Médecins sans frontières betount datt si ënnert anerem am Bangladesch nach ëmmer vill Aarbecht hunn:

"Wou mer 1 Millioune Leit an engem Camp bei Cox’s Bazar betreien. Dann ass nach ëmmer de Konflikt a Gaza ee grousse Problem, wou d’lescht Joer mat der marche du retour beim Grillage geschoss ginn ass. Dann ass am Kongo erëm eng Kéier d’lescht Joer eng Ebola-Krise ausgebrach, wou iwwer 2.000 Leit vun eis betreit gi sinn, an der 1.600 leider awer dorunner gestuerwe sinn."

© Agnes Varraine-Leca/MSF

En anert Krisegebitt ass nach ëmmer de Jemen, wou zanter 4 Joer Krich ass. An där Zäit goufe 16.800 Patiente behandelt. 11 Millioune Persoune brauchen Hëllef, dat sinn zwee Drëttel vun der Populatioun. Kritesch ass virun allem, dass d’Cholera do erëm ausgebrach ass. Eng Krankheet, déi do eigentlech scho zanter Joerzéngten ausgestuerwe war. Aner grouss Asätz goufen et am Mëttelmier mat der Aquarius, fir Flüchtlingen ze retten. Dem Direkter vun MSF Paul Delaunois no ass den Accès zu Soinen a verschidde Gebidder extrem limitéiert:

"La plupart du temps, les rares hôpitaux qui continuent à fonctionner dans le pays ne fonctionnent que de manière extrêmement partielle. Et la plupart des activités de santé sont aujourd’hui prises en charge par des organisations non gouvernementales, dont MSF."

MSF beschäftegt sech awer net just mat kierperlechen oder mentale Problemer. D’Medeziner mussen op d‘Communautéit agoen, esou wéi hir d‘Kultur an Traditioune verstoen an e Vertrauen zu de Leit opbauen. Geléngt hinnen dat net, gëtt hir Hëllef dacks refuséiert.

© John Wessels

Hei zu Lëtzebuerg hunn 12 Persounen u 65 Projete recherchéiert, fir d'Hëllef an de Krisegebidder kënnen ze verbesseren. Duerch Publikatiounen, Formatiounen, esou wéi Visitten um Terrain bidde si de Persounen op der Plaz hiert Wëssen un. Dës kënnen esou méi séier a besser Hëllef leeschten.