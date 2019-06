Déi britesch Premierministesch Theresa May trëtt e Freideg als Parteicheffin vun den Tories zeréck.

Parallel gëtt no engem Nofolger gesicht. Vun e Freideg u kënnen déi potentiell Successeuren hir Kandidatur erareechen. Dëse Prozess zitt sech bis Enn Juli. Den zukünftege Parteipresident vun de Konservative soll d'Theresa May dee Moment och un der Regierungsspëtzt ofléisen.

Eelef Kandidaten hu bis elo Intressi ugemellt. Déi bescht Chance ginn dem fréieren Ausseminister Boris Johnson virausgesot. Vun all de Kandidate ginn der um Enn 2 zeréckbehalen, déi an enger Stéchwal géinteneen untrieden. Déi ronn 100.000 Parteimembere stëmmen dee Moment iwwert den zukünftege Parteipresident, an domat och neie Premierminister of.

Ursaach fir hire Récktrëtt ass de Widderstand géint hir Brexit-Politik.

D'Theresa May stoung 3 Joer laang un der Spëtzt vun den Tories. Hire Récktrëtt geschitt op zimlech onspektakulär Manéier iwwert de Wee vun engem Bréif. Si hat et net fäerdeg bruecht d'Parlament vum Brexit-Accord mat der EU ze iwwerzeegen. Dräimol gouf den Text am House of Commons verworf. Verschidde Successioun-Kandidate wëllen den Accord elo mat Bréissel noverhandelen an ënner Ëmstänn ouni Deal austrieden. Den Delai fir den EU-Austrëtt gouf antëscht zwee Mol verlängert. E leeft den 31. Oktober of.