Bal 6 Wochen no de Parlamentswalen a Spuenien, huet de Kinnek Felipe den aktuelle Premier Sanchez mat der Formatioun vun enger neier Regierung chargéiert.

D'Sozialiste haten d'Walen Enn Abrëll gewonnen. Si koume mat 123 vun 340 Sëtz op méi Mandater wéi bis elo. Si hunn awer keng eege Majoritéit am Parlament. De Pedro Sanchez ass dowéinst op de Support vun anere Gruppéieren am spuenesche Parlament ugewisen, an deem net manner wéi 17 Parteie vertruede sinn.