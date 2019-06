Si ginn all Freideg op d'Strooss a fuerderen en Ëmdenken an der Klimapolitik. An deem Kader kritt d'Greta Thunberg eng Auszeechnung.

Déi schwedesch Klima-Aktivistin Greta Thunberg an d'Protestbeweegung Fridays for Future ginn dëst Joer mam wichtegste Präis vun Amnesty International ausgezeechent. Et wier eng Inspiratioun, wéi decisiv jonk Aktivisten op der ganzer Welt op d'Klimakris hiweisen, sou d'Mënscherechtsorganisatioun. Si géifen eis drun erënneren, dass mer méi Pouvoir hunn, wéi mer mengen an dass mer eng Roll dobäi musse spillen, d'Mënscherechter géint d'Klimakatastroph ze verdeedegen, heescht et vum Generalsekretär Kumi Naidoo.

Mat der héchster Auszeechnung, dem Ambassadeur vum Gewëssen, éiert Amnesty Kënschtler an aner Perséinlechkeeten, déi sech fir d'Verdeedegung vun de Mënscherechter asetzen. Eng éischte Kéier krut am Joer 2003 dëse Präis de fréieren tschechesche Mënscherechtler Vaclav Havel. Dono koum Leit wéi den Nelson Mandela, Malala Yousafzai an den Ai Weiwei dobäi.