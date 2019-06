Zu Idar-Oberstein, heifir an Däitschland, koum et an der Nuecht op e Freideg zu engem bluddege Familljesträit.

Wéi d'Police vun Tréier e Freideg de Moie confirméiert, sinn eng Fra an e Mann dout an enger Wunneng fonnt ginn. En zweete Mann, warscheinlech den Täter, hat sech selwer mat engem Messer uerg blesséiert a koum an d'Klinik. Noperen haten d'Police geruff, nodeems si eng Fra héieren hu jäizen. Op der Plaz ukomm, louch effektiv eng Fra am Gank um Rez-de-chaussée. Si huet do schonn net méi gelieft.