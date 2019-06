An der Géigend vun enger Palmueleg-Plantage sinn e Freideg 3 doudeg Elefanten entdeckt ginn. si goufe vergëft.

D'Elefantekéi waren tëscht 18 an 22 Joer al, sou e Vertrieder vum Nationalpark. Si hunn zu enger Trupp vu ronn 30 Déiere gehéiert, déi am südleche Bundesstaat Johor an engem Schutzgebitt liewen. En elektreschen Drot ronderëm d'Plantage, deen d'Elefante vun der Plantage sollen ewech halen, huet net funktionéiert.

Et wier ee schockéiert an traureg iwwer dee Virfall. Mat esou engem Trend, wieren d'Elefante geschwënn ausgestuerwen. Schätzungen no ginn et just nach 1.500 Elefanten a Malaysia. Dat südostasiatescht Land mat sengen tropesche Reebëscher ass d'Heemecht vu ville wëllen Déieren, vun Orang-Utanen iwwer Schuppendéieren, bis hin zu Elefanten.

Zanter sech Mënsche-Siidlungen a Plantagen ëmmer méi ausbreeden, kënnt et och ëmmer méi dacks vir, dass Elefanten ëmbruecht ginn. Lescht Joer ware 6 vergëften Elefanten an der Géigend vun enger Plantage am ëstleche Bundesstaat Sabah fonnt ginn.