Et si fir d’Lëtzebuerg a seng Finanzplaz relevant Themen, déi e Samschdeg an e Sonndeg um G20 vun de Finanzministeren a Japan debattéiert ginn.

Theme wéi d’Besteierung vun der digitaler Ekonomie an d’Suite vun den Efforten am Kampf géint d’Steiervermeidung a Steierflucht.

D’Finanzministeren a Gouverneure vun den Zentralbanke vun de stäerksten Industrienatioune beroden e Samschdeg an e Sonndeg spezifesch iwwer Moossnamen, fir op de sozial a wirtschaftlechen Impakt vun der Digitaliséierung ze reagéieren, sou de japanesche Finanzminister Taro Aso. Sou soll och den aktuelle Kader a Saache Steieren an Taxen iwwerkuckt ginn an donieft weider géint Steiervermeidung a Flucht geschafft ginn.

Dës weideren huelen d’Finanzministeren de Finanzsecteur op de Leescht: hei fänken Aarbechten un, fir géint d’Fragmentéierung vum Marché ze wierken. D’Fragmentéierung vum Marché, dat bedeit, datt nei Reegelen an de verschiddene Staaten oder Marchéen entstinn, wou virdrun déi selwecht Reegele fir jidderee waren. Graff resuméiert, de Géigendeel vum faméise Level Playing Field, also déi selwecht Reegele fir jiddereen. E Konzept, dat de Lëtzebuerger Finanzministère a Saache Steieren ëmmer héich hält. De G20 vun de Staats- a Regierungscheffen, deen ass den 8 a 29. Juni. Aus europäescher Siicht sinn d’EU-Institutiounen, Frankräich, Däitschland, Italien a Groussbritannien dobäi.