Nodeems eng lesbesch Koppel an engem Bus vun engem Grupp Männer attackéiert a beklaut gi war, goufe 5 Leit am Alter tëscht 15 an 18 Joer festgeholl.

Béid Frae souzen um 2. Stack vun engem rouden Doppeldecker-Bus, wéi op eemol e Grupp Jugendlecher sech hannert si gesat a verlaangt hunn, dass si sech misste kussen a vulgär Geste maachen. Déi zwou Fraen aus Uruguay an aus den USA hunn dat refuséiert. Doropshin hunn déi jonk Männer si sou zerschloen, dass se allebéid an d'Spidol missten. D'Police huet déi 5 Verdächteg festgeholl. Si koumen an Untersuchungshaft, goufen awer op Kautioun nees entlooss. Si kruten am Juli e Rendez-vous, fir sech ze mellen, sou Scotland Yard. Zu London klëmmt d'Zuel vun den homophoben Attacken. 2014 waren et der Ronn 1500, 2018 iwwer 2300.