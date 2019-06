De Mops gehéiert wéinst sengem markanten Ausgesinn zu enge vun de beléiftsten Hondsrassen. Dat Ausgesinn ass awer d'Resultat vu kompletter Iwwerziichtung.

Grouss erausstiechend Aen, Réngelschwanz, kuerz Been an e platt Gesiicht mat Stuppsnues - de Mops ass u sech keng klassesch Schéinheet am Verglach zu "normalen" Hënn, ma erfreet sech duerch säin Ausgesinn immens grousser Beléiftheet. Déi gesondheetlech Konsequenze fir de Mops sinn awer bedenklech.

Déi iwwer Joerhonnerte geziilt ëmmer méi kuerz geziichten Nuese brénge mat sech, dass de Mops kaum nach richteg ootme kann. Vill Fans fannen d'Schnaufen an d'Schnaarche vun hirem Mops vläicht léif, dobäi wëssen déi mannst, dass dat en Zeechen fir schwéier gesondheetlech Problemer ass. Well si net richteg ootme kënne, si Stresssituatiounen, allgemeng Opreegung an och Hëtzt fir dee klengen Hond eng extrem Belaaschtung. Hir Kierpertemperatur klëmmt. Dobäi muss ee wëssen, dass en Hond seng Kierpertemperatur duerch hechele reguléiert. De Mops, mat sengem kuerze Kapp a senger klenger Nues, ass dozou praktesch net méi fäeg.

Veterinäre bidde mëttlerweil opwänneg an immens deier Operatiounen un, bei deenen de Gomm an d'Nues nei geformt ginn, fir dass d'Déiere besser Loft kréien.

Ma och d'Aen, déi beim Mops méi wäit erausstinn, maachen dem Mupp ze schafen. Bei ëmmer méi Hënn tréinen d'Ae quasi onënnerbrach an et kënnt zu Entzündungen. D'Hornhaut gëtt beim Mops och dacks dréif, also net altersbedéngt, sou dass déi Hënn mat der Zäit blann ginn.

Holland reagéiert

D'Regierung an Holland reagéiert op d'Iwwerziichtung vun Hondsrasse mat ze kuerze Käpp. Déi nei Virschrëft fir d'Ziichte vun esou Hënn verlaangt eng Schnëss, déi vun elo un op d'mannst een Drëttel vum Kapp muss ausmaachen.

D'Gesetz betrëfft net nëmmen de Mops, mä och aner Rassen wéi d'Bulldogge, de Boston Terrier, Englesch Bulldogge, Shih Tzu, Chihuahua, Pekines, Boxer an déi Amerikanesch Bulldogge.

Sämtlech Hënn mat ze kuerze Käpp ginn offiziell aus dem Zuuchtprogramm geholl.

Déi däitsch Déiereschutzorganisatioun Peta huet eng entspriechend Fuerderung un de "Verband für das Deutsche Hundewesen "(VDH) gestallt, an Zukunft dës Qualziichterie ze verbidden. Och op Hondsausstellungen dierften esou Hënn net méi presentéiert ginn an e falscht Bild vermëttelen.