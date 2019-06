A Moldawien goufen e Sonndeg d'Parlament opgeléist an Neiwalen ausgeruff. Zanter Woche stécht déi fréier Sowjetrepublik an der Kris.

Fir déi wochelaang Kris am Land ze stoppen, hat sech eng Minoritéitsregierung forméiert, déi e Samschdeg vum Parlament ugeholl gouf. Vue datt dës Regierung kaum Chance gehat hätt, déi néideg Majoritéiten zesummenzekréien an d'Land deemno politesch onstabil gi wier, huet d'Verfassungsgeriicht decidéiert, dass d'Parlament misst opgeléist an Neiwalen organiséiert ginn.

Nodeems den amtéierende President Igor Dodon awer refuséiert hat, d'Opléisung vum Parlament z'ënnerschreiwen, gouf dësen ofgesat. Seng Plaz iwwerhëlt elo provisoresch den aktuelle Premier Minister Pavel Filip. Deen huet dann elo och d'Opléisung vum Parlament op de Wee bruecht a Wale fir de 6. September annoncéiert.

D'Land mat ronn 3,3 Milliounen Awunner ass zanter Jore mat politesche Krise geplot. Déi lescht gouf duerch e Skandal ausgeléist, bei deem eng Milliard Dollar, dat heescht ronn 15 Prozent vum PIB, an de Keese vun dräi Banke verschwonne waren.