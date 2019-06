Bei engem Accident mat engem Karussell um spuenesche Volleksfest "La Jira" zu San José de la Rinconada sinn 28 Mënsche verwonnt ginn.

D'Spill war an der Nuecht op e Samschdeg bei héijer Vitess auserneegebrach. D'Leit, déi dee Moment um Karussell souzen, goufen duerch d'Loft geschleidert, dorënner och 3 Kanner am Alter tëscht 12 a 14 Joer. E Meedche vun 13 Joer gouf uerg um Kapp blesséiert.

Schlëmmeres hätt kënne verhënnert ginn, well d'Rettungsekippen immens séier op der Plaz waren, sou de Buergermeeschter Javier Fernández op Facebook.

Den Accident ass géint 2 Auer moies geschitt. E puer Leit ronderëm goufen och vu Stécker getraff. Medieberichter no hätt déi Halschent, déi nach dru bliwwen ass, nach e puer Ronne weidergedréint. E puer Jugendlecher hätten a Panik gejaut a sech ugehal.

Iwwer d'Ursaach vum Tëschefall ass den Ament nach näischt gewosst. D'Spill hätt sämtlech noutwenneg Accorde gehat, et geet een awer dovun aus, dass den Entretien net uerdentlech gemaach gouf. D'Ermëttlunge lafen.

D'Volleksfest "La Jira" ass all Joer am Juni an zielt dobäi ëmmer ronn 30.000 Visiteuren.