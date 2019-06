Den däitschen Ausseminister ass e Sonndeg den Owend fir seng Visitt am Iran ukomm.

Schonn am Virfeld hat den Heiko Maas Teheran explizit opgefuerdert sech un d'Atom-Ofkommes ze halen.

Den amerikanesche President Donald Trump hat jo matgedeelt, dass hie wéilt aus dem Deal erausklammen. D'Europäer hirersäits géingen awer nach ëmmer hannert dem Accord stoen, deen d'EU zesumme mat den USA an dem Iran ausgehandelt haten. Dofir huet den Iran rezent domadder gedreet, sech dann och net méi u veschidden Demanden, déi am Accord festgeluecht gi waren, ze halen.

Zil vum Heiko Maas senger Rees an den Iran ass et, fir eng weider Eskalatioun am Konflikt tëscht Teheran a Washington ze verhënneren. Säin iraneschen Homolog Dschawad Zarif wëll duerch d'Gespréicher mam Heiko Maas dofir suergen, dass déi wirtschaftlech Situatioun vum Iran sech nees normaliséiert. Soss hätt d'Atomofkommes kee Wäert. Konkret mengt den Zarif domat, dass den Iran mat Europa kéint handelen, trotz den amerikanesche Sanktiounen. Ganz besonnesch schwéier fir den Iran ass dat vun den USA erkläerten Importverbuet fir iranesche Pëtrol, virdrunner d'Haapt-Devisequell vum Iran.