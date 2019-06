An der Haaptstad vun Haiti sinn e Sonndeg dausenden Demonstrante bei Protester mat der Police uneneegeroden. Eng Persoun ass dobäi ëm d'Liewe kommen.

Port-au-Prince gouf duerch grouss Blockaden a Protestmärsch bal komplett blockéiert. D'Demonstranten hu Pneuen a Brand gestach a mat Steng geworf. D'Police huet sech mat Tréinegas gewiert. Ee Mann soll vu Schëss getraff gi sinn a wär nach an der Ambulanz gestuerwen, sou d'Autoritéite vum Spidol.

D'Bierger fuerderen de Récktrëtt vum President Jovenel Moïse, deem Korruptioun reprochéiert gëtt. Der ganzer Regierung gëtt iwwerdeems virgeworf Suen aus dem Petrocaribe-Programm verontreit ze hunn. Duerch den Programm krut Haiti jorelaang ganz gënschteg Pëtrolsliwwerungen aus Venezuela.



Haiti gëllt als dat äermste Land an der westlecher Hemisphäre. De Karibikstaat ass zum groussen Deel ofhängeg vu finanzieller Hëllef aus dem Ausland an huet mat vill Korruptioun a Kriminalitéit ze kämpfen.