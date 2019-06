Zu Kiel konnt e Croisièresschëff no 6 Stonne Verspéidung eréischt aus dem Hafen auslafen. Ronn 50 Klima-Aktivisten haten d'Schëff blockéiert.

Wéi d'Polie matdeelt, haten d'Aktivisten d'Schëff "Zuiderdam", dat um Ostsee-Quai ugebonne war, mat klenge Booter blockéiert. E puer vun de ronn 50 Leit sinn op d'Bug geklommen oder hu sech iwwer Seeler eropgezunn. Nach anerer sinn op e Kran nieft dem Schëff eropgeklotert.

Police, Pompjeeën a Rettungsekippe goufen alarméiert. Iwwer 40 Aktiviste goufe festgeholl, ënnert anerem déi 2, déi op de Kran geklomme waren an net méi do erof wollten. Si hunn an der Nuecht misste vun enger Spezialunitéit ofgeseelt ginn.

D'Croisièresschëff ass no 6 Stonne Verspéidung, um 21.50 Auer eréischt fortkomm an Direktioun Kopenhagen. Et gouf déi éischt Meter vun der Waasserschutzpolice begleet.

D'Demonstranten goufen an der Nuecht nees fräigelooss. Géint si leeft elo eng Prozedur wéinst Hausfriddensbroch an dem Verdacht op Widderstand. 12 vun hinne hu sech awer net un de Platzverweis gehal a goufen nees festgeholl.

Déi responsabel Grupp "Smash Cruiseshit" huet erkläert, si wëlle mat der Aktioun op den héijen Ausstouss vu Schuedstoffer vun esou Schëffer opmierksam maachen. Croisière géingen dozou bäidroen, dass eise Planéit zerstéiert gëtt. Och op d'Aarbechtskonditiounen u Bord vun der "Zuiderdam" hätt ee wéilten opmierksam maachen.

Auf #Kreuzfahrtschiffen arbeiten viele Menschen aus dem globalen Süden für etwa 2 Euro Stundenlohn unter harten Bedingungen. Ihre Heimatländer leiden dafür unter dem von den Schiffen beförderten #Klimawandel. Deshalb blockieren wir. #Klimagerechtigkeit #smashcruiseshit pic.twitter.com/jChqnzyNzO — Kreuzfahrtschiffe (k)entern (@smashcruiseshit) June 9, 2019

Protestaktioun och zu Venedeg

Ronn 1 Woch no der Kollisioun vun engem Croisièresschëff mat engem klengen Touristeschëff zu Venedeg hunn elo dausende Leit nees eng Kéier géint de Croisièrestourismus protestéiert. D'Manifestante sinn duerch déi ganz Stad marschéiert mat grousse Schëlter a Panneauen, wou ëmmer nees déi selwecht Messagen ze liese waren: "keng grouss Schëffer", "haalt grouss Schëff aus eiser Stad".

Den Incident lescht Woch huet elo nees d'Kontroverse ronderëm déi grouss Schëffer opflame gelooss. Bis ewell dierfen dës riseg Maschinnen nämlech nach duerch Guidecca-Kanal laanscht déi bekannte Markusplatz fueren. Kultur- an Ëmweltschützer, souwéi Ingenieure schloen awer ewell méi laang Alarm, well d'Welle vun de Schëffer d'Fundamenter vum Weltkulturierwen an de sensibele ökologeschen Equiliber menacéieren.