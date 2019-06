An Indien si 6 Männer wéinst der Gruppervergewaltegung an dem Mord vun engem Meedche vun 8 Joer veruerteelt ginn.

D'Héicht vun der Strofe stinn nach net fest, déi ginn zu engem spéideren Zäitpunkt festgesat, sou de Procureur général virum Geriicht zu Pathankot am nërdleche Bundesstaat Punjab. D'Männer erwaart d'Doudesstrof, op d'mannst awer liewenslaange Prisong. Ee weideren Ugeklote gouf fräigesprach, een aachten Ugekloten, e Mannerjäregen, kritt separat de Prozess gemaach.

Dat 8 Joer aalt Meedche war am Januar 2018 entfouert ginn an an een Duerf am Kathua-Distrikt verschleeft ginn. Fënnef Deeg laang gouf d'Kand an engem hinduisteschen Tempel gefaangen gehal, vergewaltegt an zum Schluss erwiergt a dout geschloen. D'Affer war eng moslemesch Nomadin.

D'Dot hat extrem brutal Protester zu Jammu an Demonstratiounen an a villen anere Stied an Indien ausgeléist.