Den investigative Journalist Ivan Golunov war e Freideg nämlech vun der russescher Police zu Moskau festgeholl ginn, well hie mat Drogen handele soll.

Solidaresche Protest vun der geschriwwener Presse a Russland. Dräi grouss Dageszeitungen hunn um Méindeg op hirer Titelsäit stoen „Ech sinn/Mir sinn Ivan Golunov“. Si fuerderen eng transparent Investigatioun am Fall vum prominenten investigative Journalist.

Den Ivan Golunov war de leschte Freideg nämlech vun der russescher Police zu Moskau festgeholl ginn, well hie soll ënner Verdacht stoen, mat Drogen ze dealen. Ee Virwand, seet de Journalist, fir hie festzehuelen. Och d'Zeitunge schreiwen, dass déi sougenannte Beweiser fir säin Drogen-Handel déi anscheinend am Appartement vum Journalist fonnt goufen, nëmme weider Froe géingen opwerfen.

Den Ivan Golunov gouf 12 Stonne festgeholl an ëmmer nees am Verhéier geschloen. Nodeems et samschdes du massiven ëffentleche Protest gouf, gouf de Journalist fräi gelooss an ënner Haus-Arrest gesat. Kuerz drop gouf hien an d'Spidol bruecht. D'Dokteren hunn eng Gehirnerschütterung a gebrache Rëpper bei him diagnostizéiert.



Ier hie festgeholl gouf, hat de Golunov vill iwwer Korruptioun am Staat an illegal Geschäftspraktike recherchéiert an och e Reportage gemaach iwwer e Komplott am Business vu russesche Pompes funèbres.