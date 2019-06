Déi britesch Premierministesch Theresa May war de 7. Juni als Parteicheffin vun den Tories zeréckgetrueden.

Zu London ass um Méindeg dee leschten Delai, fir sech ze mellen, fir der Theresa May hire Posten als Parteipresident oder Presidentin z'iwwerhuelen. Traditionell steet de Parteichef och un der Spëtzt vun der Regierung.

D'Kandidate fir dëse Poste mussen Deputéiert vun der konservativer Partei sinn a vun op d'mannst 8 anere Parlamentarier ënnerstëtzt ginn. De Selektiounsprozess bei méi Kandidaten ass relativ opwänneg.

Vum 13. Juni u ginn déi konservativ Deputéiert per Bréifwal an anonym e Vott fir hire Favorit of. Dee Kandidat mat de mannste Stëmmen ass eraus. Dat geet dann esou laang weider bis nëmmen nach zwee Kandidaten iwwreg bleiwen. Dat dierft da bis Enn Juni goen.

Déi zwee, déi als lescht nach an der Course sinn, kréien dann e puer Wochen Zäit fir Walkampf ze maachen, an duerno decidéieren d'Parteimembere wien hiren neie Chef soll ginn. De Premier gëtt offiziell vun der Queen ernannt. D'Theresa May bleift iwwerdeems esou laang am Amt, bis hiren Nofolger feststeet.

D'Theresa May stoung 3 Joer laang un der Spëtzt vun den Tories. Hire Récktrëtt geschitt op zimlech onspektakulär Manéier iwwert de Wee vun engem Bréif. Si hat et net fäerdeg bruecht, d'Parlament vum Brexit-Accord mat der EU ze iwwerzeegen. Dräimol gouf den Text am House of Commons verworf. Verschidde Successioun-Kandidate wëllen den Accord elo mat Bréissel noverhandelen an ënner Ëmstänn ouni Deal austrieden. Den Delai fir den EU-Austrëtt gouf antëscht zwee Mol verlängert. E leeft den 31. Oktober of.

