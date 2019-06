Am Véierel Manhattan zu New York ass e Méindeg den Owend een Helikopter op een Héichhaus gefall. Eng Persoun ass ëm d'Liewe komm.

Den New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo huet op der Onglécksplaz gesot, datt den Helikopter versicht hätt, fir op engem Daach vun engem Héichhaus noutzelanden. Dat ass awer net gelongen an den Helikopter ass erofgefall. Dobäi ass ee Feier ausgebrach, wat d'Pompjeeën awer séier läsche konnten.

D'Ongléck ass an der 7. Strooss vu Manhattan zu New York an der Géigend vum berühmten Times Square geschitt. D'Wiederkonditioune waren zum Zäitpunkt vum Accident net gutt. Et huet gereent an d'Wolleken houngen déif.