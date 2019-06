An de leschte Méint mécht sech weltwäit op ville Plazen nees eng Feindlechkeet géintiwwer Judde breet.

An dësen Zäite huet de Lëtzebuerger Educatiounsministère elo ee Partenariat ënnerschriwwe mam Holocaust Erënnerungszenter Yad Yashem, méi genee mam europäeschen Departement vun der Schoul fir Holocaust Studien. Enseignante kréie Formatiounen a pädagogescht Material offréiert fir déi Jonk ze sensibiliséieren.

Dass Opklärung néideg ass, beweist een neit Opflame vum Antisemitismus mat Attacke géint jiddesch Installatiounen net nëmmen an Europa, ma och an den USA. A Kalifornien gräife se elo zu drastesche Moossnamen, fir sech virun esou Ugrëffer ze schützen.

No Sécherheetsauditen an arméierte Wiechter an den Entréeë vu Synagogen ginn et mëttlerweil zu Los Angeles a Kalifornien och sougenannt taktesch Rabbien, eng Mëschung tëscht Léiermeeschter vun der Torah a Kommandant vun enger Spezialeenheet.

No zwou déidleche Schéissereie a jüddeschen Institutiounen an den USA, enger genereller Renaissance vum Antisemitismus ënnert dem Trump a ganz labbere Waffegesetzer hunn d’Autoritéite vun de Synagogen elo d’Méiglechkeet, sech ze schützen.

An enger Synagog, enger Moschee, enger Kierch, sinn Etagèrë voller Bicher. Déi kënne Kugelen ofhalen. Mir musse just erausfanne wéi. Bicher ze benotzen ass eng Optioun. Vläicht brauche mer der awer 3 oder esou. Duerfir musse mer probéieren.

Et gouf schonn ëmmer Antisemitismus, mä et sinn net nëmmen d’Judden, déi viséiert sinn. Et gouf eng Attack op eng Moschee an Neiséiland, op eng Kierch an Texas. Et ass egal wien der sidd oder u wat der gleeft: Mir liewen an enger Welt vum Haass.

Zu de Waffen an der Synagog ass et deemno just ee klenge Schrëtt an den USA. D’Gebot "Du solls net dout maachen" gëtt vu kaliforneschen Hassiden elo interpretéiert als "Du solls kee Mord duerchféieren". Den arméierte Widderstand am Fall vun enger terroristescher Attack awer wier domat legitiméiert.

Déi "Community Service Initiative", kuerz CSI, vun de Judden zu Los Angeles huet Succès. Mëttlerweil hu scho Vertrieder vu kathoulesche Kierchen, Moscheeën an esouguer vu Scientology hiren Intressi u Formatiounen ugemellt.