Als éischten amerikanesche Bundesstaat, wëll Kalifornien Migranten, déi illegal agereest sinn, ee gratis Accès zu hirem Gesondheetssystem erméiglechen.

D'Mesure soll dës Woch am Kader vum nächste Budget decidéiert ginn. Deemno solle Migranten, déi illegal am Land liewen an tëscht 19 a 25 Joer al sinn, an déi staatlech Krankeversécherung Medi-Cal, fir Leit mat niddregem Akommes, opgeholl ginn. De Bundesstaat Kalifornien, dee vun den Demokrate regéiert gëtt, rechent mat Käschte vu knapp 100 Milliounen Dollar iwwert den Zäitraum vun engem Joer. Vun dëser Mesure kéinte ronn 90.000 Migrante profitéieren.