An dëser Anlag ginn ënnert den neiste Bestëmmungen Insekten als Déierefudder geziicht.

Wéi et vun der Regierung zu Den Haag heescht, wier dëst ee Bäitrag zu enger nohalteger Produktioun vu Fësch, Fleesch an Eeër. Holland erwaart sech ee staarke Wuesstem bei der Produktioun vun Insekten wéi Mécken oder Wierm als Déierefudder. Si wieren eng villverspriechend alternativ Quell fir Eewäiss.

Bis ewell ass an der EU d'Verfiddere vun doudegen Insekten just an der Fëschzuucht a bei Hausdéieren erlaabt. Et gëtt erwaart, dass dëst Verbuet fir Schwäin a Gefligel deemnächst opgehuewe gëtt.

Déi nei Insektefarm zu Bergen op Zoom produzéiert no Donnéeë vun der Entreprise nom Prinzip vun der Kreeslafwirtschaft. Planzlech Rechter vu Liewensmëttel ginn dobäi als Fudder fir d'Insekten erëm verwäert.