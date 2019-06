De Vatikan huet fir kathoulesch Schoulen ee Guide opgestallt, wat den Ëmgang mat der sougenannter Gender-Theorie ugeet.

Mat dësem Text, deen um Dënschdeg presentéiert gëtt, sollen Enseignante kloer Instruktioune kréien, mat Argumenter géint d'Theorie virzegoen, deemno d'Geschlecht vum Mënsch duerch soziokulturell Facteure bestëmmt gëtt. Wéi et vum Vatikan heescht, wier d'Gender-Theorie eng Ideologie, déi den Ënnerscheed an déi natierlech Géigesäitegkeet tëscht Mann a Fra kontestéiert. Dobäi géife perséinlech Identitéit an emotional Intimitéit vun der biologescher Diversitéit vu Mann a Fra lass gekoppelt ginn.

De Poopst Franziskus huet d'Gender-Theorie ëmmer nees kritiséiert. 2016 hat de Chef vun der kathoulescher Kierch Frankräich virgeheit, d'Gender-Theorie an de Schoulen ze verbreeden.