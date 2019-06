Am Sudan ware lescht Woch iwwer 100 Leit gestuerwen, wéi d'Militär versicht huet e Camp an eng Sëtzblockade vun der Protestbeweegung zu Khartum opzeléisen.

Elo huet de Militärrot, deen zanter dem Stuerz vum diktatoresche President Omal al-Bashir d'Zigelen an der Hand huet eegenen Aussoen no eng Réi Zaldote festgeholl. Wat hinne genee reprochéiert gëtt ass net kloer, ma all déi Schëlleg un dësem Massaker géingen zur Rechenschaft gezu ginn, heescht et.

Iwwerdeems huet d'Oppositioun e Méindeg de Moien nees mam Generalstreik weider gemaach. Hiert Zil ass et Drock op d'Genereel vum Militärrot ze maachen, fir endlech eng zivil Iwwergangsregierung ze schafen.

Den amerikaneschen Ausseministère huet elo ugekënnegt een héichrangegen Diplomat an de Krisestaat ze schécken, fir d'Konfliktparteien dozou ze kréien, nees mateneen ze diskutéieren.