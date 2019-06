Dat kanadescht Parlament huet e Gesetz accordéiert, dat d'Hale an d'Zuucht vu Waler an Delfinen a Gefaangenschaft verbitt.

De Gesetzesentworf gouf et schonn zanter 2015, e Méindeg gouf et endlech decidéiert an am kanadesche Strofgesetzbuch geännert.

D'Verbuet gëllt allerdéngs net réckwierkend. De Fräizäitpark Marineland zu Niagara Falls an den Aquarium zu Vancouver, déi als eenzeg där Déieren hunn, dierfe se deemno och behalen. Et gëtt eng Ausnam am Kader vum neie Verbuet, zum Beispill wann e blesséiert Déier muss gesond gefleegt ginn.

D'Déiereschützer begréissen d'Gesetz. D'Organisatioun World Animal Protection Canada huet virun allem d'Verbuet vun der Zuucht gelueft. D'Walen an d'Delfinen, déi den Ament a vill ze klenge Becke gehale ginn, sinn domat déi lescht Generatioun, déi ënner där Gefaangenschaft leide mussen. Aner Länner sollte sech e Beispill huelen.