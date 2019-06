An enger Psychiatrie war e Feier ausgebrach. 15 Persoune konnte gerett ginn. Si goufen deels uerg blesséiert. D'Police geet vu Brandstëftung aus.

Ronn 50 Pompjeeë waren am Asaz, fir d'Feier ze läschen. Den ukrainesche President Selenskyj schwätzt vun enger schrecklecher Tragedie. Op Biller war ze gesinn, wéi d'Flame bis an den Himmel geschloen hunn. Lokal Medie mellen, dass zum Zäitpunkt vum Feier ronn 50 Leit am Gebai waren.

Aktuell geet d'Police vu Brandstëftung aus.