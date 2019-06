De japanesche Premier Shinzo Abe reest um Mëttwoch an den Iran, fir am Konflikt mat den USA ze vermëttelen.

Den Abe hat sech wärend enger Renconter mam US-President Donald Trump am Mee bereet erkläert tëscht béide Parteien ze negociéieren.

Zu Teheran si Gespréicher mam President Ruhani an dem geeschtleche Chef Ayatollah Chamenei geplangt. Et ass déi éischt Visitt vun engem japanesche Premier am Iran zanter 41 Joer. Nodeems d'USA aus dem Internationalen Atomofkommes am Mee 2018 erausgeklomme waren an nei Handelssanktioune a Kraaft getruede sinn, hat och Japan seng Pëtrolsimporter mussen erof schrauwen.