D'rietspopulistesch Regierung verschäerft d'Manéier, wéi si an Zukunft géint Hëllefsorganisatioune wëll virgoen, déi Flüchtlingen aus dem Mëttelmier retten

Kapitänen, Proprietären a Bedreiwer vu Schëffer, déi ouni Autorisatioun an den italienesche Gewässer ënnerwee sinn, dreeën an Zukunft bis zu 50.000 Euro Geldstrof. Dat huet den Inneminister Matteo Salvini en Dënschdeg no enger Reunioun vun der Regierung zu Roum bekannt ginn.

D'Rettungsschëffer ginn an dësem Dekret net explizit genannt, si wieren awer vun der Reegel betraff. Schëffer déi méi wéi eng Kéier dogéint verstoussen, géife confisquéiert ginn, sou de Salvini. Déi nei Mesure muss nach vum Parlament votéiert ginn, an deem d'Koalitioun aus dem Matteo Salvini senger friemefeindlecher Lega Nord an der Fënnef Stäre Beweegung d'Majoritéit stellt.