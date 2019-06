An der Nuecht op e Mëttwoch war den éischte bekannt Fall, e Kand vu 5 Joer, un de Suitte vun der Krankheet gestuerwen.

Am ostafrikanesche Land Uganda sinn zwee weider Ebola-Fäll confirméiert ginn, nodeems an der Nuecht e 5 Joer aalt Kand doru gestuerwen ass. Dës Annonce gouf vun der Weltgesondheetsorganisatioun gemaach, déi d'ugandesch Gesondheetsministesch zitéiert huet. Am Ganze sinn domat 3 Fäll vun Ebola an Uganda diagnostizéiert ginn.