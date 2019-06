De Chauffeur vum Auto huet missen aus dem Gefier erausgeschnidde ginn a gouf schwéier blesséiert.

An den Accident e Mëttwoch am Nomëtteg op der B49 direkt hannert der Lëtzebuerger Grenz tëscht Igel a Waasserbëlleger-Bréck waren eng Camionnette mat Lëtzebuerger Placken an een Auto verwéckelt. Aus bis ewell ongekläerter Ursaach war den Auto op d'Géigespur geroden.

De Chauffeur vum Auto gouf beim Accident schwéier blesséiert an huet missen aus sengem Gefier erausgeschnidde ginn. 2 weider Persoune goufe schwéier blesséiert.