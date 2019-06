Prag, d'Haaptstad vun Tschechien, ass Euromonitor no déi véiert meeschtbesichte Stad an Europa.

Vill Lëtzebuerger fueren oder fléie fir eng Visitt op Prag, mä ier ee geet, ass et eng gutt Iddi, sech richteg beroden ze loossen. De Bill Wirtz huet sech sur place mat engem "éierleche Guide" ënnerhalen.

Bal 10 Millioune Visiteuren hat Prag am Joer 2017, mat enger steigender Tendenz. De Janek Rubeš, een tschechesche Journalist, versicht mat senger YouTube Chaîne "Honest Guide" ("Éierleche Guide") de Leit ze weisen, wéi ee Prag besiche soll - a wéi net.

"Wann Dir um Internet no 'Top 10 Saachen zu Prag' sicht, vermeit déi ganz einfach, well déi gesitt der och op enger Postkaart. Prag huet esouvill méi ze bidden. Et gëtt net nëmmen ee Schlass, et gëtt der zwee; et gëtt net nëmmen eng Bréck, et gëtt der 27; an esou weider. Dat Schéinst u Prag ass, fréi opstoen an duerch d'Stroosse goen, wa si ganz eidel sinn", seet de Janek Rubeš.

Wie kann, soll d'Weekender evitéieren, well et dann nach méi voll ass. Effektiv ass d'Stad mat Touristen iwwerrannt, virun allem a Gruppen, déi sech just déi zwee virgeschriwwe Punkten ukucken. D'Awunner si frustréiert iwwert dee Phenomen:

"Mir sinn net wéinst den Touriste selwer frustréiert, ausser villäicht wa Leit heihi kommen, fir hire Jonggesellenabschid ze feieren an d'Stad zerstéieren: Déi sinn hei net wëllkomm. Wat frustréierend ass, dass d'Touristen aner Besoinen hu wéi d'Awunner. Touriste brauchen zum Beispill keen Toilettepabeier. Wann iergendwann eng Kéier alleguerten eis Supermarchéen an eis Bäckere verschwannen, a wann déi da mat Souvenirsbutteker ersat ginn, dann hu mer een décke Problem."

Zu Prag sollt een am beschten esou dacks ewéi méiglech mat der Kreditkaart bezuelen, d'Faart vum Fluchhafen dauert mam Bus just eng hallef Stonn a kascht een Euro, dofir bräicht ee keen Taxi, an am beschten ëmmer an ee Markesupermarché goe, well een als Tourist gären emol ugeschmiert gëtt.

De Janek Rubeš wëll awer keen aschüchteren, fir op Prag ze kommen: "Trotz allem, Prag ass eng immens sécher Stad, et ass eng wonnerschéi Plaz an et ass mäin Doheem. Ech hoffen dofir, dass d'Lëtzebuerger heihinner kommen a Prag genéissen."

Alleguer d'Tippe vum "Honest Guide", dorënner besonnesch déi verstoppten a flott Plazen, déi déi meescht Touristen net gesinn, kann ee sech op sengem YouTube-Channel ukucken.