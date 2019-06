Zéng Kandidaten hunn Intressi ugemellt. Als Favorit gëllt de fréieren Ausseminister Boris Johnson.

An der Course ëm d'Successioun vun der Theresa May als Parteicheffin vun de britesche Konservativen a Premierministesch vu Groussbritannien, stëmmen d'Deputéiert vun der Tory-Fraktioun en Donneschdeg eng éischte Kéier of.

Zéng Kandidaten hunn Intressi ugemellt. Als Favorit gëllt de fréieren Ausseminister Boris Johnson. Gutt Chancë ginn awer och dem aktuellen Ausseminister Jeremy Hunt an dem Inneminister Sajid Javid virausgesot. Dem Ëmweltminister Michael Gove seng Chancë sinn iwwerdeems méi kleng ginn, nodeems hie säi fréieren Drogekonsum zouginn hat.

Am éischte Waltour ginn all déi Kandidaten eliminéiert, déi manner wéi 17 Deputéiert hannert sech hunn. D'Stëmmziedel ginn tëscht 11 Auer an 13 Auer entgéint geholl. Kuerz dono gëtt scho mat engem Resultat gerechent. De Vott ass geheim. Iwwerraschunge ginn deemno net ausgeschloss.

Een nächste Votte ass fir e Méindeg ugesat. Dee Moment sinn 33 Deputéiert néideg, fir kënne weider ze kommen. Bis Enn d'nächst Woch soll d'Zuel vun de Kandidaten op 2 reduzéiert ginn, déi sech dann an enger Stéchwal deene ronn 160.000 Parteimembere musse stëllen. Wien neien Tory-Parteichef an domat och Premierminister gëtt, soll an der Woch vum 22. Juli u feststoen.

De Boris Johnson huet e Mëttwoch a senger Ried, fir den Optakt vu senger Campagne annoncéiert, dass hien de Brexit-Deal mat der EU wëll noverhandelen. Ee bessert Ofkommes wier méiglech. Hie wéilt keen Austrëtt ouni Deal, mä d'Land misst sech drop preparéieren, fir den Drock op d'Verhandlungspartner zu Bréissel ze erhéijen, sou de Boris Johnson. Bréissel huet allerdéngs schonn e puer Mol kloer gemaach, dass den Accord net noverhandelt gëtt. Nach en Dënschdeg hat de Kommissiounschef Jean-Claude Juncker dës Positioun widderholl. Den Accord misst respektéiert ginn, egal wien nächste britesche Premier gëtt.