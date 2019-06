Den US-President Trump spillt mam Gedanken, déi amerikanesch Truppe vun Däitschland aus a Polen ze verleeën.

Donieft huet hie betount, dass keng zousätzlech Zaldote sollen an den Asaz, mä et géif drëms goen, bannent Europa Truppen ze verleeën, aus Däitschland oder vun anere Plazen. Den US-President huet dës Annonce op en Neits mat schaarfer Kritik géintiwwer der däitscher Regierung verbonnen, déi senger Meenung no net genuch an d'Verdeedegung investéiert.

Dem Donald Trump no sollen 2.000 zousätzlech Zaldote fir Polen am Gespréich sinn. Et wier awer nach keng definitiv Decisioun gefall. Dem polnesche President no sinn aktuell ronn 4.500 US-Zaldote a Polen stationéiert. Den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg huet des Annonce begréisst. Dat géif weisen, dass d'USA hiren Deel zur Sécherheet an Europa wéilt bäidroen, souwéi der Stäerkung vun der transatlantescher Allianz. D'NATO huet schonn eng staark Präsens a Polen.