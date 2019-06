D'Bundesverwaltungsgeriicht huet an engem Uerteel festgehalen, dass d'Doutmaache vu männleche Jippelcher an däitsche Gefligel-Betriber weider erlaabt ass.

Iwwer 45 Millioune männlech Jippelcher ginn all Joer an Däitschland entweder vergaast, geschreddert, ginn als Fudder un Zooe verkaf oder landen an der Biotonn. Si si ganz einfach wirtschaftlech net ze gebrauchen, och wann dat fir d'Geriicht kee raisonnabele Grond am Sënn vum Déiereschutzgesetz ass. Soulaang et keng Alternative ginn, geet d'doutmaache weider.

Männlech Jippelcher sinn net fir d'Fleesch- an net fir d'Eeërproduktioun ze gebrauchen. An der EU ass dowéinst toleréiert, datt déi männlech Jippelcher, déi geziicht ginn, bannent 72 Stonnen nodeems se geschlüpft sinn, geschreddert oder vergaast ginn.

Nordrhein-Westfalen hat d'Massen-Doutmaache vu Jippelcher 2013 stoppe gelooss. 2 Betriber haten dogéint geklot a kruten elo Recht Ee jorelaang Rechtssträit ass domat en Donneschdeg op en Enn gaang, awer net esou wéi Déiereschützer sech dat erhofft haten.

En Duerchbroch gouf et d'lescht Joer mam Verfare vun der Geschlechtsbestëmmung am Ee. Soubal dës Method flächendeckend um Marché wier, géif d'Déierreschutzgesetz gräifen an d'Ëmbrénge vun de männleche Jippelcher misst ophalen. Däitschland wier domat de Virreider an Europa a weltwäit.