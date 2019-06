De briteschen Inneminister huet gréng Luucht fir eng Ausliwwerung vum Julian Assange an d'USA ginn. Elo musse britesch Geriichter doriwwer decidéieren.

Britesch Medien hunn um Donneschdeg matgedeelt, datt de britesche Minister fir bannenzeg Sécherheet Sajid Javid d'Ausliwwerungsdemande vun den USA fir de Grënner vu Wikileaks, Julian Assange, ënnerschriwwen hätt.

Bis ewell louch nëmmen eng virleefeg Demande vir. Iwwer eng Ausliwwerung muss elo déi britesch Justiz decidéieren.

D'USA geheien dem Assange vir, datt hien der amerikanescher Whistleblowerin Chelsea Manning gehollef huet, fir geheimt Material vun US-Militärasätz am Irak an an Afghanistan verëffentlech ze hunn. Am Ganzen ass hien an 18 Punkten ugeklot. Bei enger Veruerteelung an den USA riskéiert den Assange bis zu 175 Joer Prisong.

Den Assange sëtzt zanter Abrëll an England am Prisong, nodeems Ecuador him den Asyl entzunn hat.