Virun der iranescher Küst gouf et en Donneschdeg een Tëschefall mat zwee Pëtrolstanker. D'Autoritéiten hunn dat confirméiert.

Op engem vun de Schëffer gouf et 3 Explosiounen. De Leit um Schëff soll awer näischt geschitt sinn. D'Hannergrënn si weider onkloer. Mä zanter Woche klammen d’Spannunge mam Iran. Norwegesch Schëffer kruten elo geroden, bis op Weideres Ofstand vun den iranesche Küsten ze halen. D’Pëtrolspräisser sinn no der Attack op den Tanker staark geklommen.



Kuerz virun dëser Attack gouf och schonn ee Schëff vun enger Hamburger Firma mat Sëtz zu Singapur beschiedegt. 21 Matrouse wären evakuéiert ginn, eng Persoun wär dobäi och blesséiert ginn. Wéi eng Aart vun Incident dëst war, wollt de Pressespriecher vun der Firma awer net soen.

Teheran huet versprach a béiden Incidenten z'enquêtéieren. Der iranescher Noriichtenagence Irna no, hätten d'Autoritéiten och just vun enger Explosioun geschwat an net vun enger Attack.



Scho virun 4 Wochen hunn déi Arabesch Emiraten iwwregens Sabotage-Akten u 4 Handelsschëffer am Golf vum Oman gemellt. 2 Tanker goufen dobäi beschiedegt. Déi genee Ëmstänn sinn awer net gewosst.