Aenzeie behaapten, si hätte gesinn wéi eppes duerch d'Loft geflunn ass, éier et eng Explosioun op Tanker am Golf vum Oman gouf.

Den Equipage vun engem vun den Tanker, déi en Donneschdeg am Golf vum Oman attackéiert goufen, huet eegenen Aussoen no virun der Explosioun en Objet gesinn, deen duerch d'Luucht geflunn ass. Si wieren dovu getraff ginn, zitéiert de Chef vun der zoustänneger Firma, där d'Schëff gehéiert, den Equipage. Si hätten et mat eegenen A gesinn.

Iwwerdeems huet sech den UNO-Sécherheetsrot wärend enger Drénglechkeetssëtzung mat de presuméierten Attacken op déi zwee Tanker befaasst. D'USA hunn nach eemol hir Virwërf géintiwwer dem Iran widderholl. Den amerikaneschen UN-Ambassadeur Jonathan Cohen sot, dass all d'Indicen drop géifen hiweisen, dass Teheran dohannert stécht, ënnert anerem d'Zort vun de Sprengsätz déi agesat goufen.

Do virdrun hat schonn den US Ausseminister Mike Pompeo den Iran fir déi presuméiert Attacken op Tanker responsabel gemaach. Den Iran huet all d'Virwërf zeréckgewisen. Déi zwee Schëffer hate gëscht een Noutruff ofgesat. Den Equipage gouf doropshin evakuéiert. Op Biller war ze gesinn, dass déi zwee Tanker aus Japan an Norwegen a Flame stoungen.