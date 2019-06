De Mann, deen iwwer Videokonferenz an de Geriichtssall zu Christchurch an Neiséiland zougeschalt war, huet iwwert säin Affekot all Virwërf zeréckgewisen.

Den 28 Joer alen Australier ass wéinst Mord an 51 Fäll souwéi 40-fachem probéierte Mord an Terrorismus ugeklot. Hie sëtzt an engem Héichsécherheetsprisong zu Auckland. Ee psychiatreschen Avis hält fest, dass den Attentäter fir eng Verhandlung capabel ass. Eng nächst Auditioun ass de 15. August. Den eigentleche Prozess kéint d'nächst Joer de 4. Mee ufänken.