De brasilianesche Fussballspiller Neymar gouf a senger Heemecht fënnef Stonne laang vun der Police wéinst Vergewaltegungsvirwërf gehéiert.

Den deierste Futtballspiller vun der Welt huet sech en Donneschdeg mussen op engem Policebüro an der Milliounemetropole São Paulo presentéieren. Hie wier ganz roueg, sou den Neymar no dem Verhéier géintiwwer der Presse. Fréier oder spéider géif d'Wourecht erauskommen.

Eng Fra aus Brasilien geheit dem Spiller vum Paris Saint-Germain vir, si Mëtt Mee wärend enger Renconter an engem Hotel zu Paräis vergewaltegt ze hunn. Dee 27 Joer alen Neymar weist dës Reprochen allerdéngs zeréck a seet, dass hien an d'Fra sech eens gewiescht wieren. Fir sech selwer ze entlaaschten hat hien Chat-Messagen mat der Fra an intim Fotoen, déi si him geschéckt hat, public gemaach. Déi brasilianesch Police hat doropshin eng Enquête opgemaach. D'Publikatioun vun intime Fotoen ass a Brasilien strofbar.