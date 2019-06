Bei den Attacken am Abrëll waren 250 Mënschen ëm d'Liewe komm.

No den Attacken op Sri Lanka op Ouschtersonndeg ass elo en Haaptverdächtege verhaft ginn. De 29 Joer ale Mann wier am Noen Oste festgeholl ginn, heescht et vun Interpol.

