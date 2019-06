Déi mexikanesch Regierung soll an Zukunft Flüchtlingen aus südamerikanesche Länner, déi iwwer Mexiko an d'USA erakomm sinn, zeréckhuelen.

Dat ass an engem Dokument ze liesen, dat Mexiko verëffentlecht huet an dat den Trump bis ewell als geheimen Zousazaccord zum leschten Deal bezeechent huet.

Am Haaptaccord hat Mexiko sech engagéiert, fir déi illegal Migratioun a Richtung USA ze bremsen. Dat nodeems den Donald Trump Strof-Taxen op Importer an Exporter annoncéiert hat, sollt Mexiko d'Migratiounsstréim Richtung USA net an de Grëff kréien.