Görlitz ass deen déifsten Eck vu Sachsen. €2,7 Milliarden Euro EU-Subventioune goufe bannent de leschte 6 Joer an deem Bundesland versenkt.

George Clooney, Kate Winslet, Emma Thompson an Jeff Goldblum hunn do gedréit an d'Stad Görlitz a Sachsen huet zanterhier de Spëtznumm "Görliwood".

Mä d'Stad steet net wierklech fir Weltoppenheet. E Sonndeg si Gemengewahlen zu Görlitz un der polnesch-däitscher Grenz an um Enn dierft fir d'AfD dat éischt Buergermeeschter-Mandat eraussprangen.