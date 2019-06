E Samschdeg gouf et méi uerg Wiederen a Frankräich an an der Schwäiz.

Eng däitsch Touristen ass op engem Camping an der Haute-Savoie gestuerwen, nodeems e Bam op hire Camper gefall war. Eng zweet Fra ass am Genfer Séi erdronk, wéi hiert Schëff wärend engem Stuerm gekentert ass. Si wären um Séi vum Wieder iwwerrascht ginn, sot e Mann, dee mat op deem Ausfluchsschëff war.