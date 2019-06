Um Sonndeg gëtt et eng massiv Stroumpann a Südamerika. Wéi Medie schreiwen, sollen och Deeler vu Brasilien a Paraguay betraff sinn.

Eng massiv Stroumpann gëtt et um Sonndeg a Südamerika. Grouss Deeler vun Argentinien a vun Uruguay ware kuerz no 7 Auer de Moien, 12 Auer eiser Zäit, no enger grousser Stéierung ouni Elektresch, dat schreift d'Bedreiwerentreprise Edesur op Twitter. Lues a lues géif et op e puer Plazen nees Stroum ginn, et géif weider dru geschafft ginn, fir d'Pann an den nächste Stonnen ze behiewen.

Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz — Edesur Argentina (@OficialEdesur) 16 juin 2019

An Argentinien an an Uruguay liewen zesumme ronn 48 Millioune Mënschen.

Medieberichter no sinn och Deeler vu Brasilien a Paraguay ouni Stroum.

Wisou et zu där grousser Pann komm ass, ass bis ewell nach onkloer.