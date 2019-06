D'Regierung huet esou guer zwou Liwwerungen u Saudi-Arabien selwer gutt geheescht, obwuel et hei eigentlech en Exportstopp gëtt.

Déi däitsch Regierung huet zanter dem Ufank vum Joer Rüstungsexporter am Wäert vun iwwert enger Milliard Euro un déi vu Saudi-Arabien gefouert Allianz am Jemen-Krich accordéiert. Dat obwuel d'Unioun an d'SPD an hirem Koalitiounsaccord eng Aschränkung vu Waffenexporter virgesinn hunn. Dat geet aus der Äntwert vum däitsche Wirtschaftsministère op eng parlamentaresch Fro ervir.

Saudi-Arabien féiert eng Allianz vun am Ganzen aacht Länner, déi déi jemenitesch Regierungstruppen am Kampf géint d'Houthi-Rebellen ënnerstëtzen. De Krich am Jemen huet déi weltwäit gréissten humanitär Kris ausgeléist.