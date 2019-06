Wéi et heescht, wier d'Zuel vun den Atomwaffe wuel weltwäit zeréckgaangen, d'Atommuechte géifen hir Arsenaler un Nuklearwaffen awer moderniséieren.

Et géifen domat manner Atomwaffe ginn, mä si wieren awer méi nei. Dat hält den Internationalen Institut fir Friddensfuerschung zu Stockholm fest.

Wéi aus dem Rapport ervir geet, waren d'USA, Russland, Groussbritannien, Frankräich, China, Indien, Pakistan, Israel an Nordkorea Uganks vum Joer am Besëtz vun am ganzen 13.865 Atomwaffen. Dat ware ronn 600 manner wéi dat Joer virdrun. Wéi et allerdéngs heescht, hätte China, Indien a Pakistan hir Atomwaffen-Arsenaler ausgebaut. De Réckgang vun der Zuel un Atomwaffen weltwäit geet deemno virun allem op d'USA a Russland zeréck.

De Friddensfuerschungsinstitut Sipri weist sech awer besuergt doriwwer, dass den Ofrëschtungsaccord New START tëscht Washington a Moskau am Joer 2021 ofleeft. Den Ament géifen et allerdéngs keng seriö Gespréicher ginn, fir den Accord ze verlängeren, heescht et vu Stockholm. Dëst Ofkommes war am Joer 2010 vun den deemolegen Presidente vun den USA a Russland, Barack Obama an Dmitri Medwedew an der tschechescher Haaptstad Prag ënnerschriwwe ginn. Dësen Accord gesäit vir, dass d'Atomsprengkäpp ëm gutt en Drëttel op allkéiers ronn 1.500 reduzéiert ginn.