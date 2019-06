Si dauert am ganzen 10 Deeg. Erwaart ginn 3.000 Experten aus der ganzer Welt.

Wéi d'UN-Klimacheffin Patricia Espinosa sot, wieren d'Fridays-for-Future-Demonstratiounen an aner Aktiounen am Kader vum Klimaschutz eng Inspiratioun fir d'Participanten vun der Konferenz. D'Äerderwiermung ass déi gréissten Erausfuerderung vun dëser a vun der nächster Generatioun. Jugendlecher op der ganzer Welt géifen dat wëssen a si wiere rosen, sou d'Vertriederin vun de Vereenten Natiounen.

Op der Klimakonferenz zu Bonn soll ënnert anerem den nächste Weltklimasommet am Dezember zu Santiago de Chile preparéiert ginn. Do soll sech eppes beweegen, well d'Zousoe vun all de Länner geet net duer, fir d'Zil vum Paräisser Klimaaccord ze erreechen. Deemno soll d'Äerderwiermung méiglechst op 1,5 Grad limitéiert ginn.