Am Alter vu 67 Joer ass de fréiere President vun Egypten am Spidol gestuerwen, nodeem hien am Geriichtssall zesummegaangen ass.

De Mohammed Mursi war vum 30. Juni 2012 bis den 3. Juli 2013 un der Spëtzt vum Land, hie war den éischte fräi gewielte President vum Land, datt no den Demonstratiounen vum "arabesche Fréijoer". E Joer no der Wiel ass hien duerch de Militärputsch gestierzt a verhaft ginn. Hie gouf vun engem Geriicht zum Dout veruerteelt. Um Méindeg hat hien eng Unhéierung viru Geriicht, wärend där hie kollabéiert a gestuerwen ass. Dobäi ass et em méigleche Spionage gaangen.