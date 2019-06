A Groussbritannien ass et um Dënschdeg d'Suite vun der Walprozedur fir een neie Parteichef vun den Tories.

Déi 313 Deputéiert hunn de Choix tëscht 6 Kandidaten, nodeems scho 4 Kandidaten eliminéiert gi sinn. Bis ewell huet de fréiere Buergermeeschter vu London an Ex-Ausseminister Boris Johnson déi beschte Chancen Nofolger vun der Theresa May ze ginn, als Parteichef an domat och als Premierminister.

Am éischte Waltour hate sech 114 Deputéiert fir hien ausgeschwat. Den aktuellen Ausseminister Jeremy Hunt koum op 43 Stëmmen an den Ëmweltminister Michael Gove op 37. Am zweete Waltour sinn op d'mannst 33 Stëmmen néideg, fir kënne weiderzekommen. An enger nächster Etappe stëmmen dann d'Parteimember den 22. Juli tëscht den zwee Beschtplacéierten of.

D'Walresultat soll um Dënschdeg den Owend um 18 Auer eiser Zäit public gemaach ginn. Um 21 Auer fänkt dann eng Televisiounsdebatte op BBC un, wou all déi Kandidaten déi iwwreg bleiwen sech géintiwwer stinn.